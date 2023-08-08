Yalova halinden 7 ayda 19 bin 432 ton meyve-sebze çıkışı

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 19 bin 432 ton ürün çıkışı yapıldı.

2023 yılının ilk 7 ayında elde edilen verilere göre 19 bin 432 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Temmuz ayında 2 bin 542 sebze, 567 ton ise meyve tüketimi gerçekleştirildi. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre Temmuz ayı içerisinde 3 bin 109 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Temmuz ayı içerisinde en fazla tüketim 772 ton ile karpuz, 519 ton patates, 426 ton ile domates ilk 3 sırada yer aldı.