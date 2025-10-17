Yalova İl Göç İdaresi'ne yönelik operasyonda 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Yalova’da İl Göç İdaresi’ne yönelik operasyonda, aralarında İl Müdürü Salih Soner Çoşkun’un da yer aldığı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde ’rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Çoşkun, müdürlük çalışanları Emre K., Mesut A. ve Gökhan D., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, Diyarbakır’a tayini çıkan memur Mehmet B.’nin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri iddialar arasında.