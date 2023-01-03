Yalova İl Özel İdaresi'nin yeni adresi Samanlı olacak

Yalova İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi’nin Samanlı Köyü’nde yapılması planlanan yeni hizmet binası arazisi için kamulaştırma ve satın alma kararı alındı.

İl Özel İdare Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ocak ayı ikinci birleşimine Hasan Soygüzel başkanlık yaptı. Toplantıda İl Özel İdaresi’nin merkeze bağlı Samanlı Köyündeki yapılması planlanan yeni hizmet binasıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü. Meclis üyeleri, yeni hizmet binası projesinin hayata geçirilmesi için arazinin Samanlı köy tüzel kişiliğine ait hissesinin satın alınması, şahıslara ait hisselerin ise kamulaştırılması yönünde karar verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Soygüzel, yeni hizmet binasının yapılmasıyla idarenin tüm birimlerinin tek çatı altında bir araya geleceğini ifade etti.

Çınarcık yolundaki ek hizmet binasının hasılat paylaşımı ihale edildiğini hatırlatan Soygüzel, “Müdürlüklerimizi konuşlandırmak ve mevcut hizmet binamızı bir arada tutmak üzere hizmet binası yapımı ile ilgili bir yer arayışımız vardı. Çeşitli yerlere bakmıştık. Çiftlikköy’de Milli Emlak’tan Özel İdaremize tahsis edilen yere de bakmıştık. Samanlı Köyü Muhtarlığı’ndan Özel İdaremize gelen talep doğrultusunda bir yer önerisi oldu. Bu yerin hemen yanında bulunan ve toplam 2386 m2 ‘lik yeri kamulaştırılmak suretiyle, projemize sosyal tesis alanı olarak dahil etmek istiyoruz. Bununla ilgili bir karar alacağız” dedi.

Bölgede turizmin gelişmesine yönelik adımlar atılacağını da ifade eden Soygüzel, kamulaştırma yapılması planlanan bölgenin de sosyal tesis olarak projelendirildiğini kaydetti.