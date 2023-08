Yalova İmam Şamil Birliği çalışmalarına başladı

TAKİP ET

Kafkas kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için yola çıkan Yalova İmam Şamil Birliği, Sözlü Tarihin İzinde: Kafkas Kültürünü ve Tarihini Sürdürme Projesi’nin ilk aşamasına başladı.

Yalova İmam Şamil Birliği’nin başlattığı Sözlü Tarihin İzinde: Kafkas Kültürünü ve Tarihini Sürdürme Projesi’nin başlangıcı Altınova iline bağlı bulunan Fevziye köyünde yapıldı. Yalova’nın altı Çerkes köyünden birisi olan Fevziye köyünde önce köy büyükleri ile röportajlar gerçekleştirildi ardından yapılan röportajlar video kaydına alındı. Fevziye Köyü Muhtarı Necmi Yüksel ile görüşen Yalova İmam Şamil Birliği ekibi muhtardan Fevziye Er Meydanı’nda köy ile ilgili bilgiler aldılar. Muhtar ile yapılan görüşmenin ardından Türkiye’nin en küçük mescitlerinden birisi olarak bilinen Hacı Muratlar Mescidi ile ilgili bilgiler alınarak burada da bir çekim yapıldı.

Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihan Yalvar, Soğucak Spor Kulübü Başkanı Oğuz Feyyaz Avarkan, Murat Kefe, Nail Yaren ve Canay Caner’den oluşan ekip bu projenin hem Yalova’yı hem de Yalova’da bulunan Kafkas köylerinin tanıtılması noktasında önemli bir faaliyet olduğunu ifade ettiler. Ayrıca ekip, başta Fevziye Köyü Muhtarı Necmi Yüksel olmak üzere birçok bilgiyi kendileri ile paylaşan Fevziyelilere teşekkür ettiler. Projede kayda alınan tüm görüntülerin ve röportajların Yalova İmam Şamil Birliği’nin Youtube kanalında yayınlanacağını belirten ekip üyeleri, bu projenin tüm Kafkas köylerinde devam edeceği dile getirdiler.

Kafkas kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için yol çıktılar

Yalova İmam Şamil Birliği adına projenin başlangıç gayesini anlatan Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cihan Yalvar, “Projemizin ilk olarak ilimizde bulunan Kafkas köylerinin tarihini, kültürünü yok olmaktan kurtarmak ve alınan video kayıtları vasıtasıyla bu kültürü ve tarihi gelecek nesillere aktarmaktır. Çektiğimiz video kayıtları ve röportajları her Kafkas köyünün ileri gelenleri başta olmak üzere köy muhtarları ve Kafkas kültürüne, tarihine gönül vermiş olan kişiler ile yaparak hem Yalova’da bulunan Kafkas köylerinde olanlar ile tanışmak hem de Kafkas dernekleri ve köyleri arasındaki irtibatı sağlamak da ikinci hedefimizdir. Projeye başlama kararı aldıktan sonra ekip arkadaşlarımız ile hem fikir olarak hayata geçirmek istediğimiz en önemli gayelerimizden birisi de güzide ilimiz Yalova’yı ve Yalova’da bulunan Kafkas köylerini, başta Türkiye’de olmak üzere dünyanın her noktasına tanıtmaktır. Bu noktada başladığımız bu projenin esas çıkış noktası ise Yalova İmam Şamil Birliği olarak yaklaşık yüz elli sene önce anavatanlarını bırakmak zorunda kalarak Yalova’ya göç etmiş olan atalarımızın hatıralarına sahip çıkmak, yukarıda da bahsedildiği gibi bunu gelecek nesillere aktarmaktadır. Yüz elli senedir ilimizde yaşanan her olaya şahitlik etmiş olan Kafkasyalılar olarak hem Yalova’ya hem de atalarımıza olan vefa borcumuzu ve kültürümüze, tarihimize karşı olan sorumluluğumuzu bu şekilde yerine getirmek istememiz de bu projenin hedeflerinden birisidir” açıklamasında bulundu.