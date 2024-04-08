Yalova ipek kozası Fransa'da tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Meral Evcin Özdemir, Fransa’da düzenlenen fuarda Yalova ipek kozasını tanıttı.

Anadolu’nun eşsiz lezzetlerinin yanı sıra alışveriş stantlarının yer aldığı 2024 DITIB Strazburg Ramazan Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. 6 bin metrekarelik fuar alanında en büyük ilgiyi Türkiye’den katılan geleneksel el sanatları stantları gördü. Yalova’dan ipek koza ustası Meral Evcin Özdemir de fuarda stant açtı. Fuar çerçevesinde konsolos ve büyükelçiler ile sivil toplum kuruluşu başkanlarının davet edildiği bir iftar organizasyonu da gerçekleşti. İftara katılan misafirlere ipek koza sanatçısı Meral Evcin Özdemir tarafından özel olarak davet için hazırlanan yaka çiçekleri hediye edildi. İpek koza yaka çiçekleri ve ipek koza taç, en çok ise başkonsolosların beğenisini topladı ve kendi resmi sayfalarında da ürünlerin fotoğraflarını paylaştı.

Özellikle ABD Strasbourg Başkonsolosu Yvonne Gonzales, ipek koza ürünlerine hayranlığını sosyal medya sayfasında, “Ramazan pazarında zenginleştirici bir an! Sıcak Türk Müslüman topluluğu ile bu kadar harika geleneği keşfetmek gerçek bir zevkti. Gelecek yılı iple çekiyorum” ifadeleriyle paylaştı.