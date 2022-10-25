Yalova İtfaiyesi'nin yangın eğitimleri devam ediyor

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Safran Köyü Yatılı Erkek Kuran Kursu öğrencileri ve çalışanlarına eğitim verildi.

Yalova İtfaiyesi'nin yangın eğitimleri devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Safran Köyü Yatılı Erkek Kuran Kursu öğrencileri ve çalışanlarına eğitim verildi.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarafından düzenlenen eğitimde itfaiye personel eğitmeni Mustafa Öztoprak, katılımcılara KKT (Kuru Kimyevi Tozlu Tüp) kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca eğitimde yangın önleme, ilk müdahale, yangın çeşitleri ve çeşitlerine göre nasıl davranılması gerektiğine yönelik eğitim verildi.

Yalova İtfaiyesi'nin yangın eğitimleri devam ediyor
Yalova İtfaiyesi'nin yangın eğitimleri devam ediyor