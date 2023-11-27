Yalova Kadıköy'de Aile Sağlık Merkezi açıldı

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bünyesinde Toplum Ruh Salığı Merkezi, Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Merkezi İstasyonu da bulunan Kadıköy Mehmet Şahin Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, sağlık hizmetlerinin yüksek kalitesiyle sunabilmek adına çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Eray, merkezin açılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti. Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin ise yer tahsisini belediye olarak yaptıkları merkezin dedesinin ismini taşıdığını ifade etti. Şahin, sağlık hizmetinin yapını ise amcası Turan Şahin’in üstlendiğini anlattı.

Vali Hülya Kaya da tesisin yapımında emeği geçen belediye ve hayırsevere teşekkür ederek, “Sağlık hizmeti yerinde, hızlı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Her bir vatandaşın ayağına bu hizmeti hızlı bir şekilde alması ve hastanelerimizin de yükünün alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız gelip muayenelerini burada olsunlar. Hastaneye gitmek yerine burada ihtiyaçlarını gidersinler” dedi.

Ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri merkezi gezdi.

Açılışa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hasan Ergenç, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.