Yalova kağıdı Arkeofest'te tanıtıldı

Yalova Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Arkeoloji Festivali’ne katıldı. Bu yıl 3.kez düzenlenen festivalde yer alan Yalova Belediyesi, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nin tanıtımını yaptı.

Arkeofest, 8 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark Açık Hava Müzesi’nde 2 gün boyunca her yaştan meraklıyı bir araya getirdi. Festivalde kağıt yapımı, doğada ateş başlatma, bitkilerle kumaş boyama, çarkta çömlek yapımı, çivi yazısı ve sikke basma atölyesi gibi faaliyetlerle katılımcılar keyifli zaman geçirdi.

Festivalin keyifli geçtiğini kaydeden Yalova Belediyesi yetkilileri, “Türkiye’nin ilk arkeoloji festivalinde biz de yerimizi aldık. 2 gün boyunca birbirinden güzel etkinlikler oldu. Bizde Yalova markamızı Yalova Kağıdımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Yalova kağıdına yoğun bir ilgi var. Binlerce kişinin katıldığı festivalde Yalovamızı en iyi şekilde tanıttık” ifadelerini kullandı.