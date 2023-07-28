Yalova Makine OSB'de 5 fabrikanın daha temeli atıldı

Yalova Makine İhtisas OSB’de faaliyet gösterecek 5 firmanın üretim tesisleri için toplu temel atma töreni düzenlendi.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösterecek Çandıroğlu Makina, DTM Elektro Teknik, Enerji İnşaat Trafik Elektrik, İzistanbul Elektrik Elektronik ve Özdemir Müşavirlik Mühendislik firmalarının üretim tesislerinin toplu temel atma töreni yapıldı. Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, törende yaptığı konuşmada, bu yıl temelleri gruplar halinde toplu şekilde atacaklarını söyledi. Özdemir, milli teknoloji hamlesi sayesinde gerek yerli otomotiv ve gerekse savunma sanayine yönelik üretilen SİHA ve İHA gibi tüm yenilikçi teknolojik ürünlerle bağımsız Türkiye hedefine bir adım daha yaklaşıldığını anlatan Özdemir, "Her fabrika bir kaledir sözünü perçinliyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla birlikte üretim tesisi kurulumlarımız da hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Yönetim Merkezi ve Konferans Salonu inşaatlarını tamamlayan OSB’de süratle üretime geçmeyi hedeflediklerini anlatan Özdemir, 1. etabında yer alacak sanayicilerinin üretim tesisi inşaatlarına geçtiğimiz aylarda başladığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Temelini attığımız her üretim tesisi TSE Yeşil Bina kriterlerine göre inşa ediliyor. Ayrıca her bir üretim tesisimiz Anadolu 5.0 adını verdiğimiz mimari konseptimize göre projelendirilerek oluşturuluyor. Yeşil ve aynı zamanda estetik binalar dizayn ediyoruz. Bizim amacımız sıradan bir sanayi bölgesi meydana getirmek değil, 21. yüzyıla yakışır yeni nesil bir yaşam alanı oluşturmak. Ağustos ayında da temel atmalarımız devam edecek ve bugün temeli atılan yapılarımız 2024 baharında üretime geçerek yeni istihdam alanları oluşturacak. Bizlere sürekli desteklerini hissettiren tüm Yalova ve Çiftlikköy halkına teşekkür ederiz."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Yalova Makine OSB’nin gurur kaynakları olduğunu ifade etti. OSB’de sadece fabrika yatırımı yapmakla kalınmadığını, yeni nesil bir sanayi ekosistemine dahil olunduğunu kaydeden Büyükgümüş, "Bu ekosistemde finans, bilgi ticarileştirilmesi, eğitim ve iş gücü yetiştirilmesi gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Teknoparkımız ve ilgili kamu kuruluşları, TSE ile birlikte denetim ve izleme faaliyetleriyle sanayicilerimize büyük destek sağlıyor. Değerli başkanımızın paylaştığı verilere göre, burada hayata geçen yatırımlar kilogram başına 7 dolarlık bir ihracat kabiliyetine sahip. Öncü bir vizyonun varlığını görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise Yalova Makine OSB’nin Türkiye’ye örnek bir yapıda olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından il protokolü tesislerin temellerini attı. Törene Vali Muammer Erol, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.