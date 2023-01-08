Yalova'nın 2022 ihracatı 503 milyon dolar

Yalova’da 2022 yılında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 41,2 azalarak, 503 milyon 111 bin dolar oldu. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, firma merkezlerinin başka şehirlerde olması ve teslimat tarihleri gibi etkenlerin ihracat rakamlarını düşük gösterdiğini söyledi.

Yalova’dan 2022 yılında yapılan ihracatta bir önceki yıla göre düşüş yaşandı. Yalova’nın 2021’de 855 milyon 675 bin dolar olan ihracatı yüzde 41,2 azaldı. Yalova’da 2022’de 503 milyon 111 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın aylara göre dağılımı şöyle oldu:

"Ocak 6 milyon 422 bin, şubat 35 bin 619 bin, mart 39 milyon 794 bin, nisan 123 milyon 245 bin, mayıs 43 milyon 908 bin, haziran 13 milyon 980 bin, temmuz 10 milyon 528 bin, ağustos 5 milyon 737 bin, eylül 28 milyon 334 bin, ekim 126 milyon 31 bin, kasım 7 milyon 632 bin, aralık 61 milyon 982 bin dolar."

İhracatın yüzde 82,49 tersanelerden

Yalova’da en çok ihracat gemi ve yat sektöründe yapıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 45,2 düşüş yaşanan sektörde 2022 ihracatı 415 milyon 61 bin dolar oldu. Bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri 25 milyon 912 bin dolar, madencilik ürünleri 17 milyon 147 bin dolar ihracatla takip etti.

“Yalova ihracatı kötü durumda değil”

YTSO Başkanı Tahsin Becan, Yalova ihracatında düşüş yaşanmış gibi görünse de gerçekte yüzde 40’lik bir düşüşün olmadığını söyledi. İl ihracatının her yıl ortalama yüzde 90’ının tersaneler tarafından yapıldığını anlatan Becan, şöyle konuştu:

“İhracat rakamları gemilerin teslim tarihine göre çıkıyor. Bu sene daha az teslimat olmuş. 2023’de sayısal anlamda daha fazla ihracat yapılacaksa o zaman da ihracatımız çok fazla artmış gözükecek. Genel anlamda baktığımızda Yalova ihracatı kötü durumda değil. Bunun bir tek teslimat tarihiyle de ilgisi yok. Bugün bir tek Türkiye’de değil, dünyada ekonomik kriz var. Bugün otomobilde de çok talep olmamasına rağmen sıra var. Çünkü çip sorunu, üretim sorunu var. Eskiden A markada bin adet üretiliyorsa, bu geçtiğimiz krizden dolayı 700’e inmiş. Üretim daha az olunca Türkiye’ye daha az araç geliyor. Talep ona göre de karşılanmayınca sıra var konuşuluyor. Bu teknede de öyle. Bugün tekne, gemi imalatı yapıyoruz. Hatta dünyanın en son teknolojisiyle gemiler üretiliyor. Bu üretimin yüzde 60-70 gibi bir kısmı ithal parçalardan oluşuyor. Gemi iç donanımı, elektronik aksamı, yazılımı gibi. Diğer demir aksamı burada yapılıyor. Buradaki ithalatta da sorunlar oluyor. İthalattaki rakamlar da fazla artınca karlılık azalıyor. İhracat bedeli bunlarla da ilgili, direkt teslimatla ilgili değil. Bu sıkıntı tüm dünyanın, Türkiye’nin değil sadece. İnşallah kısa zamanda toparlarız diye ümit ediyoruz."

Döviz kuru nedeniyle Türkiye’de üretilen ürünün ucuz olduğunu ve bu nedenle de ihracatın önünün açık olduğunu ifade eden Becan, kentte planlanan OSB’lerin hayata geçmesiyle Yalova’nın bölgede ihracatını en çok artıran il olmasını beklediklerini kaydetti.

"Tersanelerin yüzde 70’inin merkezi İstanbul’da"

Yalova’da üreten ve yurt dışına satış yapan firmaların ihracat rakamlarının aslında daha yüksek olduğunu belirten Becan, "Vergi dairesini Yalova’ya getiremediği zaman onlar ne kadar ihracat yaparsa yapsın bu rakamlar İstanbul’da görülüyor. Şu anda en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Yalova’da büyük mükellef vergi dairesi yok. Bunun bir an önce gelmesi lazım. Merkezini buraya getirdikten sonra şikayet edip geri götüren tersane var. Bunu defterdarlığa, valimize bildirdik. Bu çok önemli konu. Tersanelerden bahsediyoruz. Tersanelerimizin yüzde 70’inin merkezi İstanbul’da. Bunlar bizim ihracat rakamlarımızda yok ki. Bunlar olsa yüzde 40 filan ihracat düşmüş değil aslında” ifadesini kullandı.