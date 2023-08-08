Yalova'nın 7 aylık ihracatı 268 milyon dolara ulaştı

Yalova’da 2023 yılının ilk 7 ayındaki ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 düşerek, 268 milyon 675 bin dolar olarak gerçekleşti.

İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 7 ayında 273 milyon 489 bin dolar olan Yalova’daki ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 268 milyon 675 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalova’nın aylara göre rakamlarına bakıldığında ocakta 5 milyon 469 bin, şubatta 6 milyon 135 bin, martta 6 milyon 411 bin, nisanda 52 milyon 675 bin, mayısta 7 milyon 595 bin, haziranda ise 114 milyon 995 bin dolar ihracat yapıldı. Yalova’nın geçtiğimiz temmuz ayı ihracatı ise 75 milyon 392 bin dolar olarak açıklandı.

Tersaneler ihracatını yüzde 2,3 artırdı

İhracatta aslan payı yine tersanelerin oldu. 2022’nin ilk 7 ayında 218 milyon 853 bin dolar ihracat yapılan sektörde 2023’ün aynı döneminde yüzde 2,3 artış yaşandı. Tersaneler 2024’ün ilk 7 ayında 223 milyon 815 dolar ihracat rakamına ulaştı. En çok ihracat yapılan gemi yat sektörünü 20 milyon 729 bin dolar yurtdışı satış ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Sektör geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 77,6 arttırdı. Kentte en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 9 milyon 331 bin dolar ile madencilik ürünleri oldu.

Süs bitkileri sektörü 4 milyon dolar ihracatı aştı

Yalova’da süs bitkileri sektörünün 2023 yılı ihracatında yüzde 49,3 artış yaşandı. Yalova’daki çiçek üreticileri 2023’ün ilk 7 ayında 4 milyon 199 bin dolar ihracat yaptı. Yalova’da 2023’ün ilk 7 ayında 1 milyon dolar üzerinde ihracat yapılan diğer sektörler ise şöyle oldu:

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyon 727 bin dolar, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 605 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 480 bin dolar, makine ve aksamları 1 milyon 382 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 118 bin dolar.