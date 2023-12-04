Yalova'nın Armutlu ilçesinde okullar tatil edildi

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova'nın Armutlu ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklandı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde okullar tatil edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova’nın Armutlu ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Kaymakamlığı, yaşanan deprem sonrasında ilçedeki tüm okulların öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Karar sonrası öğrenciler evlerine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman