Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi aronyada hasat sevinci

Yalova’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yalova Aronyası Hasat Şenliği" ile aronya hasadı başladı.

Altınova ilçesine bağlı Karadere köyündeki aronya bahçesinde hasat şenliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlara aronya ile yapılmış içecek, dondurma, tatlı, kurabiye gibi ürünler ikram edildi. Bahçe sahibi Gönül Elitaş, 2018 yılında başladığı aronya üretiminden memnun olduğunu söyledi. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da aronyanın alternatif ürün olarak Altınova’da üretilmeye başlandığını ve bölge için önemli bir tanıtım aracı olacağını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, 2017-2018’de proje çalışmalarına başlandığını belirterek, “2020 yılında biz 7-8 ton bir rekolte elde ettik. İlk bahçelerimizin ürünüydü. 2021 yılında 27-28 ton oldu rekoltemiz. 2022 yılında 100 tona yaklaştı. İnşallah bu sene de 150 tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Tam verim çağına geldiğinde bütün bahçelerimiz Yalova’mızda bugünkü dikilişlerin 500 tona yakın bir ürün vereceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Yalova’nın bir meyvecilik kenti olduğunu aktaran AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, aronya üretiminin kentte yaygınlaştığını belirtti. Büyükgümüş, coğrafi işareti alınan aronyanın sınırlı tarım toprakları olan Yalova’da önemli bir ürün haline geldiğini kaydetti.

Vali Hülya Kaya, aronyanın Yalova’da 150 tonluk bir rekolteye ulaşmasının başarı olduğunu ifade etti. Vali Kaya, Yalova’yı dışarıda tanıtabilecek bir ürünün planlı ve programlı şekilde ortaya çıkarıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından çiftçilere sertifikaları dağıtılarak, katkı sağlayan kişilere de plaket takdim edildi. Program kesilen kurdelenin ardından gerçekleştirilen aronya hasadıyla sona erdi.