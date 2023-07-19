Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlanıyor

19 Temmuz Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yalova’nın 19 Temmuz 1921 yılında gerçekleşen şanlı mücadele ile düşman işgalinden kurtarılmasının 102. yıldönümü şehirde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Vali Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutan Vekili Albay Erhan Fıçıcı ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile diğer protokol mensuplarının da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yalova için gönderdiği mesajı okundu.

Mehteran Takımı büyük alkış aldı

Etkinlikler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gösterilerde bulunuldu. Büyük bir coşku ve alkışla alana giren Mehteran Takımı, sevilen marşları seslendirdi.