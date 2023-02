Yalova'nın içme suyu barajı kuraklıktan etkilendi

TAKİP ET

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı da kuraklıktan etkilendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 87 doluluk oranına sahip barajda bu yılki doluluk oranı yüzde 25’te kaldı.

Yalova’nın 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Yüzde 9’lara kadar düşen doluluk oranı geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar ve yağmurla yüzde 25’lere kadar çıktı. Gökçe Barajı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2014’ten bu yana Kurtköy Deresi hattından baraja yıllık 7 milyon metreküp su geldiğini söyledi.

Barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz aralık ayında yüzde 9’a kadar düştüğünü hatırlatan Tutuk, şöyle konuştu:

"Ocak ayında yağan karla birlikte şu an yüzde 25 seviyesine yükselmiş durumda. Yüzde 25 seviyesine yükselmek yüzde 9’dan sonra kulağımıza hoş geliyor ama yüzde 75 baraj boş şu an. Tedbirlerimizi elimizden bırakmayacağız. Halk ve belediye olarak bütün tedbirlerimizi almak durumundayız. Ek bir göletimiz olan Ortaburun Göletimiz var. 2 milyon metreküp suyumuz hazır. Bu suyu direkt Çınarcık depolarına bağlı vermeyi düşünüyoruz. Şu an vermedik. İhtiyaç duyduğumuz anda Çınarcık hattını ayırıp Ortaburun Göletini Çınarcık’a bağlayacağız. Çınarcık’ın tek başına 6 ay suyunu karşılayabilecek bir göletimiz var."

15 Mayıs’a kadar barajın dolmasını beklediklerini ifade eden Tutuk, bunun olmaması halinde su kesintilerine gidilebileceğini anlattı. Tutuk, yapımı planlanan Gökçe 2 Barajıyla ilgili ise, "Barajın projesi çiziliyor, zemin etütleri başlayacak. Barajı besleyen ana dere olan Selimandra üzerinde Gökçe 2 Barajı 5 yıllık yatırım planına alındı. Bunun yanında Altınova tarafında Karadere Barajı da yapılacak. Karadere, Gökçe 2 ve Kurtköy devalüasyonu desteğiyle Yalova’nın 100 yıl suya ihtiyacı olmaz. Bu adımların hepsi atıldı. Fakat son 63 yılın en kurak sezonunu da yaşadığımız için bir problemle karşı karşıyayız. Tüm ülkemizde olduğu gibi Yalova da bu kuraklıktan çok ciddi etkileniyor. Barajımızın bu aylarda normalde kapaklarının açık olması gerekiyordu. Fakat şu an yüzde 25 seviyesine sevinmiş gibi yapıyoruz. Aslında yüzde 75’in de boş olduğunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

500 milyon lira maliyetle ana isale hattının değişimini başlattıklarını ve bunun yüzde 20 oranında kaçağın önüne geçeceğini söyleyen Tutuk, projenin 18 ayda tamamlanacağını dile getirdi. Ana isale hattının yenilenmesiyle barajın yüzde 20’sinin korunacağını ifade eden Tutuk, şunları kaydetti:

"İkinci aşama şehir içi içme suyu hatlarının değişimi. Bunun da ana isale hattı bittikten sonra 2025 yılında değişimini öngörüyorum. Orada da yaklaşık yüzde 30 kaçak var. Bunların önüne geçtiğimiz, ikinci barajı yaptığımız zaman Allah’ın izniyle Yalova’da su sorunumuz kalmayacak ama ana isale hattı çok önemli. 1999 depreminde 26 yerden kırılmış, parçalanmış bir hat. Ne yaparsak yapalım yüzde 20 kaçağın altına düşüremiyoruz. 40 milyon metreküplük barajın yüzde 20’si 8 milyon metreküp demek. 8 milyon metreküp su şu an barajda olsa zaten baraj yüzde 50 olurdu. Bunları da konuşmuyorduk."

Tutuk, acil durumda 14 su kuyusunun da devreye alınabileceğini belirtti. Tutuk, vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.