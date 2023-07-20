Yalova'nın içme suyu barajındaki yüzde 88 doluluk sevindirdi

Yeşil Körfez Birliği Başkanı Dursun Karahasan, kış aylarının kurak geçmesine rağmen aldıkları tedbirler sayesinde Gökçe Barajı’nda geçen yıl yüzde 78 olan doluluk oranının bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak yüzde 88’e çıktığını açıkladı.

Yeşil Körfez Birliği Başkanı Dursun Karahasan, Yeşil Körfez Su Birliği’nde basın toplantısı düzenledi. Karahasan, Yalova’da hiç yağmur yağmasa bile 240 gün yetecek suyun bulunduğunu ifade etti. Yalova’da önümüzdeki dönemde su probleminin bulunmadığını dile getiren Karahasan, “Yalova’ya içme suyunu sağlayan Gökçe Barajı’nda şu an doluluk oranı yüzde 88. Hiç yağış almasak bile bu su Yalova’nın 240 günlük su ihtiyacını karşılıyor. Küresel ısınmanın etkilerinden dolayı bu sene kış aylarında istediğimiz yağışları alamadığımız halde aldığımız tedbirler sayesinde yağışlı olan geçen seneye göre bu yılki doluluk oranımız yaklaşık yüzde 10 daha fazla. Bilindiği üzere şubat ayı içinde mevsimsel kuraklık nedeniyle 10 günlük suyumuz kalmıştı. Kurtköy Deresi’ndeki suyu düzenli olarak takip ettiğimiz ve su kaynaklarımızı bu sayede beslediğimiz için bu sene Allah’ın izniyle su sıkıntısı çekmeyeceğiz” dedi.

Arıtma tesisinin 7/24 düzenli olarak maksimum seviyede çalışmaya devam ettiğini anlatan Karahasan, “Arıtma tesisi içinde şehre su temini yapan depomuzun seviyesini yüzde 80 düzeyinin altına düşürmüyoruz. Yeşil Körfez Su Birliği olarak üyemiz olan belediyelerle diğer belediyelere ihtiyaçlarına uygun olarak suyun depolarına kadar teslimini en üst düzeyde yapmaktayız. Sonuç olarak barajımız dolu. Depolarımız dolu ve üye belediyelerimizin talepleri çerçevesinde Yeşil Körfez Su Birliği olarak üzerimize düşen görevi hakkıyla ve fazlasıyla yapmaktayız” diye konuştu.