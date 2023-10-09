Yalova'nın ihracatı yüzde 102 arttı

Yalova’da 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artarak, 623 milyon 924 bin dolar oldu.

İhracat verilerinden derlenen bilgilere göre, geçtiğimiz 2022 yılında 307 milyon 482 bin dolar ihracat yapan Yalova’daki firmalar bu yılın aynı döneminde 623 milyon dolar ihracata ulaştı. Yalova’nın geçtiğimiz eylül ayındaki ihracatı ise 121 milyon 410 bin dolar olarak açıklandı. Kentte diğer aylarda yapılan ihracat ise ocak ayında 5 milyon 469 bin, şubatta 6 milyon 135 bin, martta 6 milyon 411 bin, nisanda 52 milyon 675 bin, mayısta 7 milyon 595 bin, haziranda 114 milyon 995 bin, temmuzda 75 milyon 392, ağustosta ise 233 milyon 838 bin dolar oldu.

Tersaneler ihracatını yüzde 132 artırdı

Yalova’da en çok ihracat yapılan sektör 557 milyon 871 bin dolar ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Geçtiğimiz yılın 9 ayında 307 milyon 482 bin dolar ihracat yapan tersaneler 2023’ün aynı döneminde yüzde 132,1’lik artış gerçekleştirdi. Gemi yat sektörünü 26 milyon 889 bin dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyon doları aşan diğer sektörler ise şöyle sıralandı: Madencilik ürünleri 13 milyon 356 bin dolar, çelik 5 milyon 295 bin, süs bitkileri 4 milyon 850 bin, elektrik ve elektronik 3 milyon 912, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 544 bin, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 176 bin, makine ve aksamları 1 milyon 854 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 377 bin dolar.