Yalova'nın kardeş şehri Rottenburg'tan depremzedelere 21 bin Euro bağış

Yalova Belediyesi’nin Almanya’dan kardeş şehri Rottenburg’tan gelen heyet, 6 şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına kullanılmak üzere toplanan 21 bin 620 Euro’luk bağış çekini Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a takdim etti.

Yalova’nın Almanya’dan kardeş şehri Rottenburg’tan gelen ve aralarında Rottenburg Belediye Başkan Yardımcısı Thomas Wiegel, Başkan Danışmanı Ümit Kapti, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Manuela Kaupp’ın da yer aldığı 14 kişiden oluşan heyet, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’u makamında ziyaret etti. Tutuk, Türk-Alman ikili ilişkilerinin daha da iyi seviyeye gelmesi adına bu tür ziyaretleri ve karşılıklı çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Türkiye ile olan bağların her zaman çok kuvvetli olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Wiegel ise Alman Dostluk Derneği’nin organizasyonuyla Rottenburg’ta dernek üyeleri ve gönüllü bağışçılardan, Türkiye’deki depremzedeler yararına kullanılmak üzere topladıkları 21 bin 620 Euro’luk bağış çekini Başkan Tutuk’a takdim etti.

Başkan Tutuk da ziyaretin anısına Başkan Yardımcısı Wiegel’e Yürüyen Köşk temalı çini tabak ile konuk heyete çeşitli hediyeler takdim etti.

Yapılan ziyaretin ardından Başkan Tutuk, konuklarıyla birlikte Yalova’nın Almanya’dan bir diğer kardeş şehri olan Bad Godesberg ismini taşıyan parkta yürüyüş yaparak şehir hakkında bilgiler verdi.