Yalova'nın yeni tırmanış noktası unutulmaz bir deneyim sunuyor

Yalova’nın yeni tırmanış noktası olan Safran Tırmanış Bahçesi doğa ve tırmanış sporlarına yeni bir soluk getiriyor. Bölgede açılan rotalar dağcılık sporcularına unutamayacakları bir deneyim sunuyor.

Yalova merkez ilçeye bağlı Safran köyünde bulunan tırmanış noktası eşsiz doğası, zorlu ve kolay tırmanış rota tercihleriyle dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor. Safran Tırmanış Bahçesi, 26 rotası ve eğitim olanaklarıyla hem yerli hem yabancı tırmanışçıları bölgeye çekiyor.

Yalova Dağcılık Spor Kulübü Başkanı ve spor tırmanış antrenörü Yusuf İşsever, Safran Tırmanış Bahçesi’nin potansiyelini uzun yıllardır gözlemlediğini belirterek "Yaklaşık 15 yıl önce, bu bölgede doğa yürüyüşü yaparken bu kayalıkları hep görüyordum ve buranın tırmanış bahçesi olma potansiyelini aklımda tutuyordum. Ancak bu sporu bilenler iyi bilir buranın çok fazla işçiliği olduğu için uzun süre erteledik. Ta ki 2019 yılına kadar. 2019 yılında Yalova’daki tırmanış severlerin artmasıyla birlikte burada ilk rotaları açmaya başladık ve buranın gelişmesi için çalışmalar yürüttük" dedi.

Bölgede hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye sporcular için rotalar bulunduğunu ifade eden İşsever, bölgenin çevre iller dağcılık sporcuları tarafından henüz fazla bilinmediğini, ancak tanıtım arttıkça ziyaretçi sayısının hızla artacağını ifade ederek "Safran Tırmanış Bahçesi, daha çok tırmanışa odaklı bir alan olmakla birlikte yakın bölgede kamp alanları ve doğa yürüyüş rotaları da mevcuttur. Bölgeyi bilen kişiler burada doğa yürüyüşü yapıyor veya kamp kuruyor. Henüz çevre illerden pek bilinmese de buranın tanıtımı arttıkça ziyaretçi sayısının artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Yalova’nın doğası, doğa sporları için oldukça uygundur"

Yalova’nın kanyonları, yaylaları, şelaleleri ve kayalık alanlarının doğa sporları için elverişli olduğunu aktaran İşsever, şöyle konuştu:

"Biz, Yalova Dağcılık Spor Kulübü olarak bölgede sıkça doğa yürüyüşü, kamp, eğitimler ve kaya tırmanışı faaliyetleri düzenliyoruz. Yalova’nın doğası, doğa sporları için çok çok uygundur. Ulaşılabilirliği ve orman yapısı bu sporları yapmak için inanılmaz etkili. Özellikle Yalova bölgesindeki kanyonlar, yaylalar, şelaleler ve kayalık alanlar tırmanış için ideal alanlar oluşturabilir ve tescillenebilir. Böylece çevre illerden sporcular sıkça burayı ziyaret edebilir. Böyle bir potansiyelin değerlendirilmesi için profesyonel çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle Amerika ve Avrupa örneklerinde olduğu gibi doğa yürüyüş rotalarının tescillenmesi, işaretlenmesi ve GPS koordinatlarının çıkarılması önemlidir. Türkiye’de Likya Yolu ve Efeler Yolu gibi işaretli parkurlar bu konuda örnek teşkil edebilir. Yalova’da da benzer şekilde, tarihi zenginlikler göz önünde bulundurularak doğa yürüyüş rotaları oluşturulabilir. Çünkü tarihine baktığımız zaman Bafeus Savaşı gibi Osmanlı’nın Selçuklu devletinin Bizans’la buralarda çok savaşlar verdiği görülmüş. Buralar hep İpek Yolu diye de geçiyor. Çobankale gibi kalıntılar ilgi çekebilir."