Yalova ormanlarında sonbahar güzelliği

Yalova’da sonbaharla birlikte Samanlı Dağları’ndaki renk cümbüşü görenleri mest ediyor.

Yalova merkezden yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta bulunan Sugören Höyükte ve Elmalık İstihdam Tepe’deki piknik alanları doğa severlerin her mevsim uğrak noktası oluyor. Özelikle sonbahar mevsiminde ayrı bir güzelliğe kavuşan Samanlı Dağları’ndaki ormanlar ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Yeşil Mavi Yol üzerindeki bir çok nokta doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor.