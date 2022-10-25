Yalova ormanlarındaki vahşi hayat fotokapanlarla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü’nün ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlarda ayı, yaban kedisi, çakal, tilki, şahin gibi vahşi hayvanlar doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Yalova Şube Müdürlüğü tarafından salınımı yapılan keklik ve sülünlerin yaşam alanlarında görüntülemek için yerleştirilen fotokapanlarda birçok canlı türü gözlemlendi. Kent ormanlarında fotokapanlarla çekilen görüntüler müdürlük tarafından paylaşıldı. Görüntülerde doğaya salınan keklik ve sülünlerin yanı sıra uluyan çakal, ağzında avladığı tavşan ile kamera önünden geçen tilki, ayı, şahin gibi bir çok yabani hayvan fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada nesli tükenme tehlikesi altında olan keklik ile sülün salımı yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Keklik ve sülün salımı sonuç vermiş olup yapılan arazi çalışmalarında ve fotokapan görüntülerinde yaban hayatına tutundukları, ayrıca fotokapan görüntülerinde çakal gibi yırtıcıların saldırılarından kendilerini koruyabildikleri görülmüştür. Ayrıca müdürlüğümüz av koruma ve kontrol ekiplerimiz av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışmaları gerçekleştirmiş ve sonuçları fotokapanlarımıza yansımıştır. Fotokapandan elde edilen görüntülerde yaban hayvanlarının doğaya uyum sağladıkları görülmüştür."