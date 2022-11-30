Yalova polisinden 'Her Şey Sizinle Güzel Projesi'

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, “Her Şey Sizinle Güzel” isimli proje hayata geçirildi.

14 Kasım 2022 tarihinde başlatılan proje çerçevesinde 50 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı. Cumartesi ve pazar günleri 7-12 yaş arası 40 çocuğa tüm yüzme malzemeleri verilerek kurs düzenlendi. Proje çerçevesinde 7-12 yaş grubuna gitarlar hediye edilerek Gençlik Merkezi Müzik sınıfında müzik eğitimi verilmeye başlandı.

Proje çalışmalarında 12-18 yaş arası öğrencilerle de Çanakkale iline gezi gerçekleştirildi. Her Şey Sizinle Güzel Projesi çerçevesinde ayrıca 12-17 yaş arası bin öğrenciye Raif Dinçkök Kültür Merkezinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Güvenli İnternet Kullanımı, sosyal ağ, akran zorbalığı konulu eğitim verildi. Etkinliğe katılan öğrencilere sırt çantası hediye edildi.

Proje faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.