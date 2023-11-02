Yalova Ro-Ro Limanı'nda yurda sokulmak istenen 80 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 80 kilo esrar ele geçirilirken tır sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Yalova Ro-Ro Limanında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli olarak tespit ettikleri tıra yönelik çalışma yapıldı. Fransa’dan gelen ro-ro gemisinden inen tır x-ray cihazından geçirildi ve narkotik maddeler arama dedektör köpeği ile de arama yapıldı. Aramada koliler içinde 80 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çerçevesinde tır sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesaplarından “Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi” paylaşımında bulundu.