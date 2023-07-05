Yalova sahilleri aralıksız temizleniyor

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü doğu sahil bandı, Gazipaşa Caddesi ve Bad Godesberg Parkı kıyı şeridinde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yalova Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda her iki sahil kesiminde bulunan kumsalda, kumsal temizle aracı ile sahiller temizlenirken, kepçe ile de kıyıya vuran yosunlar kıyı şeridinde toplanıyor. Ayrıca ekipler kayalık bölgelerde ve Bad Godesberg parkı kısmında yosun temizliği yapıyor.

Vatandaşların yoğun olmadığı saatlerde temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, “Belediyemiz envanterinde bulunan traktör, kumsal temizleme ve yine kumsal temizlemede kullanılan tırmık ile vatandaşlarımızın yoğun olmadığı saatlerde kumsallarımızı temizliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda ayrıca sahil kısmına ve kayalık alanlarda bulunan yosunların temizlemesini yaparak oluşabilecek kokunun önlemlerini alıyoruz” açıklamasında bulundu.