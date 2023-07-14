Yalova Şehitliği'nde anma programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Cenk Topuz, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm ve diğer kurum müdürleri, dernek başkanları ve yöneticileri ile şehit yakınları katıldı. Şehitler için İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından okunan duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı. Bir anma töreni de Yalova Polis Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Duaların okunduğu törende şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehitlikteki programın ardından Cevdet Aydın Parkı’nda açılan fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Fotoğraf sergisi öncesi Yalova Valisi Muammer Erol, anı defterini imzaladı. Vali Erol, anı defterine şu cümleleri yazdı:

“15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi yaşadığımız en uzun geceydi. Bu karanlık geceyi aydınlık yarınlara dönüştüren sizler, bir kez daha yedi düvele karşı dimdik durarak İstiklal ve istikbalimize sahip çıktınız. Büyük Türk Milleti, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin vatanımızın birlik ve beraberliğe, bölünmez bütünlüğe, huzur ve güvenliğe yapılacak bütün saldırıları 15 Temmuz’da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanca, imana ve kudrete sahiptir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıldönümünde, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum.”

Vali Erol’un anı defterini imzalamasının ardından fotoğraf sergisi gezildi.