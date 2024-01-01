Yalova Süper Amatör'de 8. hafta heyecanı

12 takımın mücadele ettiği Yalova Süper Amatör Küme’de 8. hafta karşılaşmaları geride kaldı. 2023 yılının son haftasında oynanan maçlarda toplam 32 gol kaydedildi.

8. haftanın açılış maçı Negmar Tavşanlı Belediyespor ile Çınarcık Belediyespor arasında oynandı. Tavşanlı Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5 - 4 kazandı. Negmar Tavşanlı Belediyespor puanını 21’e yükselterek ikinci sıraya tırmandı. Çınarcık Belediyespor ise 1 puanla 12. Sırada yer alarak düşme potasında kalmayı sürdürdü.

Taşköprü Gökhan Güney Sahası’nda oynanan Taşköprüspor ile Sugören Gençlerbirliği mücadelesi bu hafta kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Taşköprüspor 1-3’lük skorla evinde yenildi. 3 puanla evine dönen Sugören Gençlerbirliği 15 puanla takımını 4. sıraya taşırken, Taşköprüspor topladığı 7 puanla 11. sırada yerini aldı.

8. haftanın diğer maçlarında Safranspor ile Hersekspor kozlarını paylaştı. Safran Sahası’nda oynanan karşılaşmanın galibi 1-2’lik skorla Hersekspor oldu. Safranspor puanını 8’e yükselterek 6.sırada, Hersekspor ise 8 puanla 9. Sırada haftayı tamamladı.

Yalova Atatürk Stadı’nda Yalovaspor ile Yalova Esenköyspor karşı karşıya geldi. 4-1’lik skorla rakibini yenen Yalovaspor, 24 puanla liderliğini koruyor. Yalova Esenköyspor ise topladığı 8 puanla 7. sıraya yükseldi.

Haftanın bir diğer takımları ise Yalova Yenimahallespor ve Çiftlikköy Belediyespor oldu. Kozlarını Termal İlçe Stadı’nda paylaşan iki takım, 1-5’lik skorla evine eli boş dönen Yalova Yenimahallespor olurken, Çiftlikköy Belediyespor ise 5 kez topu ağlarla buluşturdu. 15 puanla Çiftlikköy Belediyespor 3. sırada yer alırken, Yalova Yenimahallespor ise 7 puanla 10. sırada haftayı noktaladı.

2023 yılının son karşılaşması ise Kurtköyspor ve Teşvikiye Belediyespor arasında oynandı. Yalova Amatör 1 Nolu Sahası’nda çekişmeli geçen maçta toplam 5 gol kaydedildi. 2- 3’lük skorla Teşvikiye Belediyespor galibiyet sevinci yaşarken, eli boş dönen Kurtköyspor, 8 puanla 8. sırada haftayı noktaladı. Teşvikiye Belediyespor 8’inci haftayı 14 puanla 5.sırada tamamladı.