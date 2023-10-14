Yalova Süper Amatör'de fikstür belirlendi

Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Süper Amatör Küme fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Yalova Amatör Evi Ali Düşmez Konferans Salonu’nda yapılan fikstür çekiminde Yalova Futbol İl Temsilcisi Gökhan Güngör, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Tertip Komitesi Kulüp Temsilcileri Osman Gençtürk, Yılmaz Kalaycı ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonu 12 takımla oynanacak, 4 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve 28 Nisan 2024 tarihinde de sona erecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Futbol İl Temsilcisi Gökhan Güngör, “Ligimiz 12 takımlı ve 22 hafta sürecektir. Süper Amatör Küme’yi şampiyon olarak bitiren takım direkt olarak BAL Ligi’ne yükselir. Şu anki BAL Ligi statüsüne göre BAL Ligi’nden gelecek olan takımla Play-Out maçı oynanmaz” diye konuştu.

Çekilen kura sonucu Süper Amatör’ün ilk hafta maçları şu şekilde oluştu:

Negmar Tavşanlı Belediyespor- Yalovaspor

Taşköprüspor- Yenimahallespor

Kurtköyspor- Çiftlikköy Belediyespor

Hersekspor- Esenköyspor

Teşvikiye Belediyespor- Çınarcık Belediyespor

Sugören Gençlerbirliği- Safranspor