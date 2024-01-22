Yalova Süper Amatör'de ilk yarı tamamlandı

Yalova Süper Amatör Küme 2023-2024 sezonunda, ilk yarının son hafta müsabakaları da tamamlandı. 12 takımın mücadele ettiği maçlarda futbolseverler toplam 23 gole tanıklık etti.

11. haftanın açılış maçında Sugören Gençlerbirliği ile Teşvikiye Belediyespor kozlarını paylaştı. Sugören Sahası’nda oynanan mücadeleyi Sugören Gençlerbirliği 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdı. Topladığı 24 puanla Sugören Gençlerbirliği üçüncü sıradaki yerini korurken, Teşvikiye Belediyespor ise 14 puanla beşinci sıraya yükseldi.

Haftanın bir diğer maçları Termal İlçe Stadı’nda oynandı. Yalova Yenimahallespor ile Negmar Tavşanlı Belediyespor mücadelesi 0-5’lik skorla sonuçlandı. Tavşanlı, Yenimahallespor’u gol yağmuruna tutarken, Yenimahallespor ise bu maçta gol kaydedemedi. Negmar Tavşanlı Belediyespor, ilk yarıyı 28 puanla ikinci sırada tamamladı. Yenimahallespor’da topladığı 7 puanla on ikinci sırada yerini aldı.

Esenköy Stadı’nda oynanan Yalova Esenköyspor ile Kurtköyspor maçında adeta goller havada uçuştu. İki takımında baskılı oynadığı bu maçta toplam 7 gol kaydedildi. 4-3’lük skorla Esenköyspor hanesine 3 puanı yazmayı başardı. Esenköyspor topladığı 12 puanla sekizinci sıraya yükselirken, Kurtköyspor ise haftayı 8 puanla onuncu sırada tamamladı.

Çınarcık Belediyespor ile Hersekspor kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Esenköy Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada, Çınarcık Belediyespor rakibini 2-0’lık skorla devirmeyi başardı. Toplam 7 puan elde eden Çınarcık Belediyespor, on birinci sıraya tırmanırken, Hersekspor ise 11 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

Safran Sahası’nda karşı karşıya gelen Safranspor ile Yalovaspor ilk yarıdaki son mücadelesini de oynadı. 1-4’lük skorla lider Yalovaspor galibiyet sevinci yaşarken, Safranspor ise evinde yenilgiye uğradı. Altıncı sıraya gerileyen Safranspor 14 puan topladı. Zirvenin sahibi Yalovaspor ise 33 puanla ilk sıradaki yerini korudu. İlk yarının son maçına ise Yalova Amatör 1 Nolu Saha ev sahipliği yaptı. Çiftlikköy Belediyespor ile Taşköprüspor arasında oynanan maçta 3-0‘lık skorla kaybeden takım Taşköprüspor oldu. 3 puanı 3 golle alan Çiftlikköy Belediyespor toplam 18 puan kaydederek dördüncü sırada yerini alırken, Taşköprüspor ise 13 puanla yedinci sırada tamamladı.