Yalova TEMA'dan 3 bin 740 öğrenciye doğa eğitimi

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 3 bin 740 öğrenciye doğa eğitimi verdi.

2022 - 2023 yılı genel değerlendirmesini yapan Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir Merkez, Çiftlikköy, Çınarcık İlçe Sorumluluğu ile Kadıköy ve Süleymanbey mahalle sorumlulukları ile Yalova’da saha yapılanmasını tamamladıklarını ifade etti. TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği’nin Minik Tema, Yavru Tema, Ortaokul Tema, Lise Tema okulları ile Doğa Eğitim Projeleri arasında yer alan sıfır atık, iklim değişikliği ve ağaç kardeşliği uygulamalarını 90 okul, 161 gönüllü öğretmen ile 164 sınıfta 3 bin 740 öğrenci ile tamamladığını anlatan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’ye destekten dolayı teşekkür etti. Demir, yıl boyunca toplamda 3 bine yakın fidanı da toprakla buluşturan ekibi ve fidan dikiminde desteklerinden dolayı Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk’a da teşekkürlerini sundu.

Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar’ın destekleri ile bin 200’e yakın domates, kıvırcık marul ve salatalık fidesini Ağaç Kardeşliği Projesi sınıf öğrencilerine ve Yalova Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte özel öğrencilere dağıtıldığını ifade etti.

Hayrettin Karaca Parkının açılışını TEMA Vakfı Genel Müdürlüğü ve gönüllülerin kalabalık katılımı ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Arzu Demir, “TEMA’nın başkenti olan Yalova’da sayıları 9 bin 500’ü bulan gönüllülerimiz ile umut yeşertmeye devam edeceğiz. Yalova’da yaşayan tüm halkımızı TEMA ailemize katılmaya ve bizlerle birlikte umut yeşertmeye davet ediyorum” dedi.