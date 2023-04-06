Yalova Ülkü Ocakları'ndan Türkeş'e ahde vefa

Yalova Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Alparslan Türkeş’in vefatının 26. yıl dönümü dolayısıyla orman bakımı, temizlik ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı’nda gerçekleştirilen faaliyetin, doğayı koruma ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacına hizmet ettiği belirtildi. Genç Ülkücüler, doğanın önemine vurgu yaparken "Çevrecilik, milliyetçiliktir" sloganıyla çalışmalarını sürdüreceklerini de söyledi.

Yalova Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan gençler, Alparslan Türkeş’in düşüncelerine bağlı kalarak, ülkücü hareketin fikirlerini ve ideallerini korumaya devam edeceklerini vurguladılar. Yalova İl Ülkü Ocakları Başkanı Mahmut Nedim Suiçmez, yaptığı açıklamada, Başbuğ Alparslan Türkeş’i rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, "Başbuğ’umuzun ülkücü harekete can suyu verdiği gibi bizlerde, başbuğumuzun ismini bu ormanda sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.