Yalova Valisi Hülya Kaya, 'Bizim her şeyi turizmle birleştirmemiz lazım'

Yalova Valisi Hülya Kaya, “Kivi festivali benim hayalimdeki kivi festivali değildi. Aronya da öyle değildi. Bizim her şeyi turizmle birleştirmemiz lazım. Ne yapıyorsak turizmle birleştirmeliyiz. Tarım kiviyi yetiştirdi de o festivali tarım yapmamalı. Onu turizm yapmalı” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından üçüncü kez düzenlenen ve Vali Hülya Kaya’nın başkanlığında yapılan turizm sektör toplantısı Yalova- Bursa kara yolu Soğucak köyü mevkiindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda çiçek festivalinin yapılmasıyla ilgili çalışma yapılması konusunda karar alındı. Ayrıca kentteki turizm sektörü temsilcilerinin de bir birlik kurması yönünde ortak bir kanaat oluşturuldu.

“YATUB’ın bir yere gideceğini düşünmüyorum, birlik kurulmalı”

Programda konuşma yapan Kaya, turizm sektör temsilcilerine seslenerek, “Siz kendinize birlik oluşturabilirseniz, biz buna dışardan destek versek, çok daha iyi olabilir. Ben YATUB’un (Yalova Turizm Birliği) bir yere gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Siz işletmeler olarak bir birlik oluşturup bir fon aktarırsanız ve bunu tanıtıma harcanırsanız, gideceğiniz fuarları belirtirseniz biz de size destek olmuş oluruz. Bize dersiniz ki, şu fuara gideceğiz, yerimizi siz alın ama biz oraya gidişi, gelişi, her şeyi organize ettik, standın dizaynını organize ettik, siz de bize stant yerini alın. Turizm Bakanlığı ile görüşürüz, parasını yatırırız. Belediye yatırır, ticaret odası yatırır, il özel idare yatırır. Kendi aramızda bunu paylaşmak daha kolay olur. Komple bir şeyi devlet yapsın deyince bu iş öyle bir iş değil. Burada tökezliyoruz maalesef” dedi.

YTSO Başkan Yardımcısı ve turizm işletmecisi Galip Atik ise, “İlerleyen zamanda Yalova Otelciler Federasyonu kurulur. Lokomotifi de bu federasyon olur. Valiliğimiz, belediyemiz, il genel meclisimiz, ticaret odamız da bu federasyona, turizme destek olur. Esas olması gereken bu” dedi.

Yeniden söz alan Vali Kaya ise, “Tek tek olduğunda pek etki olmuyor ama birlik olduğunuzda, federasyon ya da, adına ne diyorsanız. Bu yapın. O zaman etkili olur” ifadesini kullandı.

YATUB’un bütçesi olmadığına dikkati çeken İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ise, “İsmi var, başkanı var encümeni var, şusu, busu var parası yok. O zaman bir şey olmuyor ki. Hep birisi versin, yok öyle bir şey. Konuşuluyor, güzel dilek ve temenniler ama iş icraata geçince kimse çıkartıp ortaya bir bütçe koymadığı için çok küçük rakamlar bile olsa iş yürümüyor” diye konuştu.

Çiçek festivali masaya yatırıldı

Garden AŞ, SASBÜD gibi süs bitkisi üreticisi temsilcilerin de katıldığı toplantıda daha sonra ise masaya çiçek festivali yatırıldı. Kaya, sadece İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ni bile buraya çekebilmenin inanılmaz bir etki oluşturacağını söyledi. Yalova’daki süs bitkisi üreticileri tarafından kurulan Garden AŞ’yi çok beğendiğini anlatan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Çiçekçilik inanılmaz. Ben Garden AŞ’ye gittim şok oldum. Bende cennetteymiş gibi bir hissiyat oluşturdu. Mesela bu turizmle buluşamıyor. Herkes burayı bilmiyor mesela. Herkesi götüremiyoruz belki ama bir çiçekçilik festivali yapmış olsak, bunu da müzikle birleştirmiş olsak, bizim geleneksel yemeklerimizi işlemiş olsak. Çok güzel bir kombinasyon ortaya çıkacak. İnsanların da istediği bu zaten. Sosyal medyada paylaşacak çok güzel görseller istiyorlar” dedi.

Kaya’dan kivi festivali eleştirisi: “Allah’ın festivalinde bir pasta, kivili bir şey olmaz mı?”

Altınova’nın Subaşı beldesinde düzenlenen kivi festivalini görünce hayal kırıklığına uğradığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

“Kivi festivaline sadece kivi üreticileri gelmiş, yani kiviyi yetiştirenler gelmiş, zaten onlar kiviyi biliyor. Kivi yetiştirenlere destek olmak üzere bir de firmalar gelmiş. Kivi festivali benim hayalimdeki kivi festivali değildi. Aronya da öyleydi. Bizim her şeyi turizmle birleştirmemiz lazım. Ne yapıyorsak turizmle birleştirmeliyiz. Tarım kiviyi yetiştirdi de o festivali tarım yapmamalı. Onu turizm yapmalı. Tarım üretim tarafında eyvallah, o destek olacak ama tanıtım kısmını turizmle birleştirip yapmamız lazım. Allah’ın festivalinde bir pasta, kivili bir şey olmaz mı? Sadece kivinin kurusu vardı. Bu da basit bir şey zaten. Onun nereye koysan kurur zaten, o vardı. Başka bir şey yoktu. Hatta ikramlara baktığımda bir kivi suyu bile yoktu. İnsan bir kivi suyu yapar yani. Sıcağın ortasında, güneşin altında bizi bir saat tören yaptık. Bir tane kivi suyu ikram edersin. Sadece gelenler kivilerini gösteriyorlar. Festival bu değil. Bu tamamen bambaşka bir şey yapmamız gerekiyor burada. Bunu adı hasat, kivi festivali değil.” dedi.

“Biz konuşulacak bir şey yapmalıyız”

Planlanacak çiçek festivalinde bunun gibi şeylere dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Kaya, “Çünkü bunu yaptığımızda otelleriniz dolacak. Biz konuşulacak bir şey yapmalıyız. Hiçbir şey yapmadığımızda, durduğumuzda bir etki de olmuyor. Basit bile bir şey yapsak bu çok etki oluşturuyor çünkü, yapılmadığı için. Dolayısıyla burada yapacağımız çiçek festivali de aman aman çok büyütmeye gerek yok. Zaten Garden AŞ’yi bile gezdirsek başlı başına çiçek festivali gibi zaten. İnsanlar gelseler. Onu bir caz festivaliyle birleştirsek. Ekstrem bir şeyle birleştirmek lazım” diye konuştu.