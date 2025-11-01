Yalova VİP evinde kazandı

Yalova VİP, sahasında Edirne DSİ’yi 97-72’lik skorla mağlup etti.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yalova VİP, sahasında ağırladığı Edirne DSİ’yi 97-72’lik skorla mağlup etti. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, taraftarlar için heyecan dolu anlara sahne oldu. Maçın ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu ve 21-21 eşitlikle tamamlandı. İkinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren VİP, özellikle hücumda etkili performansıyla rakibine üstünlük sağladı ve 44-40 önde tamamladı. Üçüncü sette farkı açan Yalova temsilcisi, savunmada da güçlü durarak oyunun temposunu belirledi. Son periyotta skoru iyice lehine çeviren VİP, maçı 97-72 kazanarak sahadan galip ayrıldı.