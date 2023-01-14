Yalova'ya 2022'de 888 milyon liralık yatırım

Yalova İl Koordinasyon Kurulu’nda kentte 2022 yılında toplam 888 milyon 200 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Yalova’ya 2022 yılında yapılan yatırımlar konuşuldu. Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda 2022 yılında yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Yalova’ya 2022 yılında toplamda 888,2 milyon TL’lik yatırım yapıldığı söyleyen Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, “Yalova’nın 2022 yılına ait 4. dönem yatırımlarının değerlendirileceği 2023 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştiriyoruz. Yalova’da 2022 yılı 4. dönem sonu itibariyle; 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 81 adet biten, 52 adet devam eden, 14 adet başlanmamış ve 5 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 152 adet proje bulunuyor” dedi.

2022 yılında 888,2 milyon TL’lik yatırım yapıldığını söyleyen Atçı, “Yatırımların toplam proje bedeli ise 5 milyar TL. Mevcut projeler için 2022 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 2,3 milyar TL’dir. 2022 yılında projelere toplam olarak 1,4 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 4. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 888,2 milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 85 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise yüzde 63 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” diye konuştu.