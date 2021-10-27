500 sporcu Subaşı’nda buluştu

8. Yalova Kivi Festivali kapsamında düzenlenen 2. Kivi Koşusu, 500’e yakın profesyonel ve amatör atleti bir araya getirdi.

Subaşı’nda 8. kez düzenlenen Kivi Festivali bu yıl farklı bir organizasyona da ev sahipliği yaptı. İlki renkli görüntülere sahne olan Kivi Koşusu, bu yıl festival kapsamında aralarında milli atletlerin de bulunduğu yaklaşık 500 atletin iştirakiyle yapıldı.

Sabah saatlerinden itibaren festival alanında yerlerini alan koşucular, farklı kategorilerde 5 ve 10 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Subaşı’ndaki kivi bahçeleri, Hersek Kuş Cenneti gibi doğal güzellikleri de içinde barındıran parkuru tamamlayan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Kategorilerinde dereceye giren 150’ye yakın sporcuya ödüllerini Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova Kivi Birliği Başkanı Uğur Fidan, Subaşı belediye meclis üyeleri takdim etti. Koşu organizatörü Orhan Güner, yarış dünyasının yeni bir koşu kazandığını ifade ederek katılan ve destek veren sponsorlara teşekkür etti. Güner, “Belediyemizin de destekleriyle ilerleyen yıllarda çok daha geniş katılımlı güzel organizasyonlar yapacağız” dedi.