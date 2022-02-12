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AK Parti İl Başkanlığı Yalova’daki projeleri vatandaşa anlattı

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AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti gezici aracıyla kurulan gezici araç stantta kentte planlanan projeler anlatılırken vatandaşların da talepleri alındı.

AK Parti İl Başkanlığı Yalova’daki projeleri vatandaşa anlattı
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AK Parti İl Başkanlığı tarafından parti gezici aracıyla kurulan gezici araç stantta kentte planlanan projeler anlatılırken vatandaşların da talepleri alındı.

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İl Başkanlığı tarafından bu kez Cevdet Aydın Parkı’nda stant kuruldu. Burada kurulan stantta Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de vatandaşlarla bir araya geldi. Kent genelinde yapılan ve planlanan projeler hakkında vatandaşları bilgilendiren AK Partililer, gelen talepleri de dinledi.

Stantta İl Başkanlığı Yöneticileri Handan Saygın, Esra Bozkurt, Neyfel Tosun, Sadullah Altunbay, İl Gençlik Kolları Başkan Emirhan Balkaya, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Neslihan Saruhan vatandaşlarla bir araya geldi.

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