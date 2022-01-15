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AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova’da yapıldı

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AK Parti Yalova İl Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Altınova’da yapıldı.

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova’da yapıldı
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AK Parti Yalova İl Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Altınova’da yapıldı.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıyı AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar yönetti. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağatar, “Tüm teşkilatlarımızın görüş, öneri ve soruları ile katkıda bulunduğu danışma meclisimiz çok verimli bir toplantı oldu. Danışma meclisimize katılım sağlayan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

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Öte yandan toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer de katıldı.

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