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Altınova itfaiyesi 2021’de 391 olaya müdahale etti

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Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2021 yıl istatistiklerini açıkladı.

Altınova itfaiyesi 2021’de 391 olaya müdahale etti

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2021 yıl istatistiklerini açıkladı.

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Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, 2021 yıl istatistiklerini açıkladı. İtfaiye Amirliği, yıl içinde toplam 391 olaya müdahale etti. İtfaiye Amirliği, 2021 yılı içerisinde 391 olaya müdahale etti. Bunlar 130’u yangın, 38’i insan kurtarma, 41’i hayvan kurtarma, 22’si trafik kazası, 150’si diğer hizmetler, 10’u su baskını olarak gerçekleşti. İtfaiye Amirliği ayrıca 180’i yangın denetimi, 1505 vatandaşa eğitim ve 10 tatbikat çalışması gerçekleştirdi.

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