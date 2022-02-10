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Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ve onarımları başladı

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Beşiktaş Tersanesi, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ve onarımları başladı.

Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ve onarımları başladı
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Beşiktaş Tersanesi, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ve onarımları başladı.

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Bakım onarımda her geçen gün gelirlerini artıran Türk tersaneleri bir başarıya daha imza attı. Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi’ne yanaşan LNG gemisi firması bakım ve onarım için Türkiye’yi tercih etti. Gemi bakım onarım işi yapan Beşiktaş Tersanesi, bir süredir LNG gemilerin bakım onarımları için altyapı çalışması gerçekleştiriyordu. LNG gemi onarımları için bütün belge ve eğitimleri tamamlanan tersane Türkiye’de LNG gemisinin tadilat işlemlerine başladı. Firmadan yapılan açıklamada, “Çok heyecanlıyız ve Beşiktaş’ta daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyoruz” denildi.

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