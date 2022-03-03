Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde akıl ve zekâ oyunları turnuvaları tamamlandı

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen akıl ve zekâ oyunları ilçe turnuvaları Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde tamamlandı.

Altınova’daki turnuvaya ilkokul kategorisinden 8 öğrenci ortaokul kategorisinden ise 9 öğrenci katıldı. Çiftlikköy’deki turnuvaya ilkokul kategorisinden 21 öğrenci ortaokul kategorisinden ise 11 öğrenci katıldı. İlkokul kategorisinde yer alan oyunlarda finalist olan öğrenciler ile ortaokul kategorisinde yer alan oyunlarda, finalist olan öğrenciler, 17 Mart 2022 Perşembe günü yapılacak olan Akıl ve Zekâ Oyunları İl Turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Termal, Çınarcık ve Merkez İlçede turnuvalar devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, turnuvaya katılan tüm öğrencilere azminden dolayı kutladı.