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Altınova’da çiftçilere budama eğitimi

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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde bulunan Trabzon hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

Altınova’da çiftçilere budama eğitimi
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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesinde bulunan Trabzon hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

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Programa İl Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclis Üyesi Resul Çiftçi, İlçe Müdürü Mesut Ünal ve çiftçiler katıldı. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Emin Akçay ve Dr. Nesrin Aktepe Tangu’nun uygulamalı olarak gösterdiği budama eğitimine çiftçiler ve teknik personeller de tecrübe ve sorularıyla katkı sağladı. Önceki yıllarda yaşanan meyve dökülmelerinin yaşanmaması için yapılması gereken budama ve gübreleme tekniklerinin detaylı olarak aktarıldığı eğitimin verimli geçtiği bildirildi.

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