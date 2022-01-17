Altınova’da fahiş fiyat denetimi

Yalova’nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyip fahiş fiyat artışı, etiket denetimi yaptı. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Denetimler sırasında, vatandaşlar ile işletme yetkililerine salgın tedbirleri hatırlatılıyor.

İlçede fırsatçılara geçit verilmeyeceğini ifade eden Başkan Oral, “Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçmeyi arzu ettiklerini söyleyen Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş, “Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırarak devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkabilecek fahiş fiyat uygulaması gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilecek” dedi.