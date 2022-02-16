Altınova’da su fiyatlarında KDV indirimi yapıldı

Yalova’nın Altınova Belediyesi, 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 1’e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, ”Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazetede yayımlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan karar ile birlikte, temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. Bu karar doğrultusunda Altınova Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1’e indirdi.

14 Şubat’tan geçerli olmak üzere mesken, işyeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.