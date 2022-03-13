banner4556

Altınova’da yollar açık, ekipler teyakkuzda

banner4664

Yalova Altınova Belediyesi’nin tüm birimleri kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Altınova’da yollar açık, ekipler teyakkuzda
banner4584
banner4336

Yalova Altınova Belediyesi’nin tüm birimleri kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Altınova İlçesi ana arterler başta olmak üzere tüm ulaşım yollarını açık tutan ekipler 24 esasına göre aralıksız hizmet veriyor. Ekiplerin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolları açan ekipler, 2 aranzör, 2 kepçe, 1 greyder ve 2 tuzlama aracı ile ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığını ekiplerin canla başla görev başında olduğunu, vatandaşların da gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ...
Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666