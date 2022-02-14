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Altınovalı tekvandocular kuşak atladı

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Yalova’nın Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı’nın 2022 yılının ilk Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi.

Altınovalı tekvandocular kuşak atladı
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Yalova’nın Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı’nın 2022 yılının ilk Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi.

Yalova’nın Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı’nın 2022 yılının ilk Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi. Altınova Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 120 sporcu ter döktü. Sınava giren minik ve genç sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Kuşak sınavını geçen sporculara üst kuşak sertifikaları verildi. Sporcu ailelerinin de takip ettiği kuşak sınavında başarılı olan sporcular ayakta alkışlandı.

Altınova Belediyespor Tekvando Hocası İsa Gündağ, başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da kuşak sınavını kazanan sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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