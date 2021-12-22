Ata sporuna yeni pehlivanlar yetiştirilecek

Yalova’nın Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullar ziyaret edilerek sporcu taraması yapılıyor.

Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullarda sporcu taraması gerçekleştiriliyor. Belediyespor güreş antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya ile Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü uzmanı Zübeyde Yerebatanlan, ilçedeki okullarda sporcu taraması yapıyor. Okul ziyaretlerinde öğrencilere güreş sporu hakkında bilgi verilerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı’na kayıtların da yapıldığı çalışmalara öğrenciler ilgi gösterdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Antrenörler Kaan Kaya ve Burak Kaya, “Çok iyi bir alt yapımız var. Her türkü imkânlar Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral tarafından karşılanıyor. Kendisine gençlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Amacımız ata sporunda şampiyonlar yetiştirmek. Gençlerimizi spora yönlendirmeyi arzu ediyoruz” dediler.