Başkan Oral, basın mensuplarıyla buluştu

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle Yalova basınıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle Yalova basınıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Oral tek tek ilgilendi

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yalova’daki basın mensuplarını aileleriyle birlikte Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizin içerisinde yer alan Coffee Chefs Lounge’da kahvaltıda ağırladı. Oldukça nezih ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda Başkan Oral, misafirleriyle tek tek ilgilendi.

Lagünü gezdiler

Kahvaltının sonunda basın mensupları, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek bölge hakkında bilgi aldılar.

Ardından; Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen basın mensupları ve aileleri, bölgeyi tanıma imkânı buldu. 7 katlı Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden misafirler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.