Başkan Oral yatırımları yerinde inceledi

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, alt ve üst yapıya yönelik hizmetleri ve proje çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Oral, “Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Altınova olarak ilk günkü aşkla hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından yürütülen yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Oral, teknik sorumlulardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altınova’da tüm ilçe dinamikleri ve hükümetin destekleriyle çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Başkan Oral, yapılan planlamanın aksamadan devam ettiğini dile getirdi.

Ülkemize karşı yapılan tüm saldırılara, oyunlara, salgın felaketine rağmen Türkiye’nin dimdik ayakta kaldığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle tüm olumsuzluklara rağmen üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımların, hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Başkan Oral, “Altınova Tersaneleri, Osmangazi Köprüsü, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bahçesi ilçemizin en önemli gurur kaynaklarımızdan olmuştur. Altınova olarak, durmadan çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda ilk günkü aşkla hizmet veriyoruz” dedi.