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Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları’nın konuğu oldu

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmasına katıldı.

Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları’nın konuğu oldu
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nın “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmasına katıldı.

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Büyükgümüş, konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte dünya ve ülke siyasetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Halil İnalcık Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa İl Gençlik Kolların üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Büyükgümüş, gençlerden gelen soruları da cevapladı. İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya, katılımlarından dolayı Büyükgümüş’e teşekkür etti.

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