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Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Yalova’da çamura saplanan inek yarımına koşan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Yalova’da çamura saplanan inek yarımına koşan itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Paşakent’te bulunan moloz döküm alanında bir inek çamura saplandı. Çobanın bildirmesi üzerine olay yerine gelen Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ineği saplandığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Çalışmalar sonunda çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin üniformaları çalışma sonrasında tamamen çamura bulundu. İtfaiye ekiplerinin canla başla çalışması büyük takdir gördü.

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