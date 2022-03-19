Can dostlar emin ellerde

Yalova Altınova Belediyesi’nin tüm birimlerinin, kar yağışı ve soğuk havaya nedeniyle ilçe genelindeki teyakkuzu devam ediyor.

Marmara Bölgesindeki yoğun kar yağışının Altınova’da da etkili olmasıyla birlikte Altınova Belediyesi’ne bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre karla mücadelede çalışması yapıyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçe genelinde kapalı yolun bulunmadığını ekiplerin canla başla görev başında olduğunu, vatandaşların da gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

Ekipler görev başında

Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği, Zabıta Amirliği, İtfaiye Amirliği, Sosyal Hizmetler ve Veterinerlik Birimi başta olmak üzere tüm ekipler olumsuz hava şartlarına karşı görev başında. Altınova İlçesi ana arterler başta olmak üzere tüm ulaşım yollarını açık tutan ekipler 24 esasına göre aralıksız hizmet veriyor.

Ekiplerin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yolları açan ekipler, 2 traktör, 2 kepçe, 2 adet 4*4 pikap, 1 greyder, 2 Arazöz ve 24 personel ile ilçe genelinde çalışmalar gerçekleştirirken, buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon dökme çalışmasına devam ediyor.

“Toplu taşım araçlarını kullanın”

Buzlanma konusunda vatandaşları uyaran Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarını; kar lastiksiz, zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu. Su sayaçlarının donmaması, bozulmaması ya da patlamaması için, sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması, sayacın bulunduğu yerde varsa kırık camların yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Alınan önlemlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli ve herhangi bir şekilde ısıtılmamalıdır.

Öte yandan Altınova Belediyesi itfaiye Amirliği de vatandaşları, baca yangınları ve soba zehirlenmeleri konusunda uyardı.